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Мир

Вертолет президента Гондураса совершил аварийную посадку в джунглях

время публикации: 26 февраля 2025 г., 09:30 | последнее обновление: 26 февраля 2025 г., 09:39
Вертолет президента Гондураса совершил аварийную посадку в джунглях
AP Photo/Richard Drew

Вертолет, на борту которого находилась президент Гондураса Ирис Сиомара Кастро из-за штормовой погоды, совершил аварийную посадку в джунглях, сообщают местные СМИ.

Судя по имеющимся данным, вертолет Bell 407GXi (HR-ECO) приземлился в регионе Санта-Крус-де-Иохоа департамента Кортес. Сведений о пострадавших нет.

Пилоты приняли решение совершить об экстренной посадке из-за плохой видимости, вызванной густым туманом.

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