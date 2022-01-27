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NEWSru.co.il :: В мире27 января 2022 г., 20:56

В Гондурасе вступила в должность первая женщина – президент

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В Гондурасе вступила в должность первая женщина – президент

На центральном стадионе Тегусигальпы состоялась церемония инаугурации Сиомары Кастро – первой женщины, избранной президентом Гондураса. Кастро – жена бывшего президента Мануэля Селайи, свергнутого военными в 2021 году.

62-летняя глава левой Партии свободы и перестройки шла на выборы под лозунгами борьбы с коррупцией и бедностью. С отрывом в 15% голосов она одержала верх над лидером Национальной партии, мэром Тегусигальпы Насри Асфурой.

Кастро предстоит преодолевать экономический кризис, налаживать работу системы здравоохранения, бороться с насилием. Она обещает предоставить программу социальной помощи, но не ссориться при этом с бизнесом. Делать все это придется в условиях раскола в парламенте.


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