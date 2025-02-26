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Мир

Химик и инженер сознались в попытке поджога консульства России в Марселе

время публикации: 26 февраля 2025 г., 15:45 | последнее обновление: 26 февраля 2025 г., 16:00
Химик и инженер сознались в попытке поджога консульства России в Марселе
AP Photo/Rebecca Blackwell

Два сотрудника Национального центра научных исследований Франции признались в том, что бросили бутылки с зажигательной смесью во двор Генерального консульства России в Марселе 24 февраля. Об этом сообщает телеканал France 24. В ходе инцидента пострадавших не было.

Один из задержанных – инженер, второй химик, одному за сорок, второму за пятьдесят. Они были задержаны во время антироссийской манифестации, приуроченной к третьей годовщине полномасштабного российского вторжения в Украину.

Злоумышленники рассказали, что наполнили три пластиковые бутылки смесью химических веществ, способной вызвать взрыв, и забросили их на территорию дипломатической миссии. Свои действия они объяснили стремлением продемонстрировать солидарность с Украиной.

Россия квалифицировала инцидент как теракт. Следственный комитет РФ возбудил дело о нападении на учреждение, пользующееся международной защитой. Посольство России в Париже сообщило, что накануне 24 февраля призвало французские власти усилить охрану дипмиссий.

Мир
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Взрыв в консульстве России в Марселе