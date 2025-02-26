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Мир

Генштаб ВСУ: сбиты 110 из 177 российских беспилотников

Война в Украине
Война в России
время публикации: 26 февраля 2025 г., 09:02 | последнее обновление: 26 февраля 2025 г., 09:06
Генштаб ВСУ: сбиты 110 из 177 российских беспилотников
Генштаб ВСУ

Генштаб ВСУ сообщает, что в ночь на 26 февраля 2025 года российские военные выпустили по Украине 177 БПЛА-камикадзе "Shahed-136/131" ("Герань-2/1") и беспилотников-имитаторов других типов. Украинские ПВО перехватили 110 беспилотников, запущенных российскими военными. Еще 66 "шахедов" были локационно потеряны в регионах Украины.

Перехваты воздушных целей осуществлялись в Харьковской, Полтавской, Сумской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Николаевской, Херсонской и Днепропетровской областях.

В результате российской атаки причинен ущерб в Киевской, Харьковской, Кировоградской и Сумской областях.

Мир
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