Посол Израиля в США Иехиэль Лайтер: Китай помогает Ирану восстанавливать ракетный потенциал
время публикации: 26 июля 2025 г., 18:19 | последнее обновление: 26 июля 2025 г., 18:55
Посол Израиля в США Иехиэль Лайтер в интервью VOA ("Голосу Америки") предупредил о наличии "тревожных признаков" того, что Китай помогает Ирану восстанавливать его программу по созданию баллистических ракет, которой был причинен значительный ущерб во время операции "Народ как лев".
В частности Лайтер сослался на сообщения о поставках прекурсора для ракетного топлива из Китая в Иран.
"После того, как нам удалосьпричинить существенный вред этой программе, мы должны сделать так, чтобы отрицательные силы, прежде всего, Китай, не помогали Ирану восстанавливать ее", – заявил Лайтер.