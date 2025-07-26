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Мир

Посол Израиля в США Иехиэль Лайтер: Китай помогает Ирану восстанавливать ракетный потенциал

Иран
Китай
Война с Ираном
время публикации: 26 июля 2025 г., 18:19 | последнее обновление: 26 июля 2025 г., 18:55
Посол в Вашингтоне Йехиэль Лайтер
AP Photo/Rod Lamkey, Jr.

Посол Израиля в США Иехиэль Лайтер в интервью VOA ("Голосу Америки") предупредил о наличии "тревожных признаков" того, что Китай помогает Ирану восстанавливать его программу по созданию баллистических ракет, которой был причинен значительный ущерб во время операции "Народ как лев".

В частности Лайтер сослался на сообщения о поставках прекурсора для ракетного топлива из Китая в Иран.

"После того, как нам удалосьпричинить существенный вред этой программе, мы должны сделать так, чтобы отрицательные силы, прежде всего, Китай, не помогали Ирану восстанавливать ее", – заявил Лайтер.

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