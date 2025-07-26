Посол Израиля в США Иехиэль Лайтер: Китай помогает Ирану восстанавливать ракетный потенциал

Посол Израиля в США Иехиэль Лайтер в интервью VOA ("Голосу Америки") предупредил о наличии "тревожных признаков" того, что Китай помогает Ирану восстанавливать его программу по созданию баллистических ракет, которой был причинен значительный ущерб во время операции "Народ как лев".

В частности Лайтер сослался на сообщения о поставках прекурсора для ракетного топлива из Китая в Иран.

"После того, как нам удалосьпричинить существенный вред этой программе, мы должны сделать так, чтобы отрицательные силы, прежде всего, Китай, не помогали Ирану восстанавливать ее", – заявил Лайтер.