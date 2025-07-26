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Мир

Судно "Хандала" с пропалестинскими активистами на борту готовится к "прорыву блокады Газы"

Газа
Акции протеста
время публикации: 26 июля 2025 г., 16:34 | последнее обновление: 26 июля 2025 г., 17:02
Судно "Хандала" с пропалестинскими активистами на борту готовится к "прорыву блокады Газы"
AP Photo/Salvatore Cavalli

В связи с объявлением о приближении судна "Хандала" с пропалестинскими активистами на борту к берегам сектора Газы, израильские источники заявили, что задержат корабль, если он не согласится развернуться.

Судно вышло из Италии примерно через полтора месяца после яхты Madleen из "Флотилии свободы", задержанного ВМС ЦАХАЛа при попытке прорыва блокады Газы. На борту Madleen находилась активистка Грета Тунберг.

Активисты, находящиеся на борту "Хандалы", в субботу, 26 июля, заявили, что приближаются к цели и ожидают скорого задержания.

Судно носит имя знаменитого персонажа комиксов художника Наджи ал-Али по имени Хандала. Хандала – 10-летний палестинский мальчик, который всегда изображается спиной со сцепленными сзади руками и опущенной головой. По задумке автора, персонаж вынужден был покинуть родину и не повзрослеет, пока не вернется в Палестину.

Мир
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