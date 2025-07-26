Израильтянин подвергся нападению в Афинах

В Афинах израильтянин подвергся нападению со стороны неизвестного, предположительно эмигранта, и получил легкие ранения.

Информацию об этом подтвердили источники в МИДе Израиля.

Ранее сообщалось, что полиция Афин задержала израильтянина, на которого напал неизвестный на пляже в Афинах. Нападавший выкрикнул "Свободу Палестине", "Я из ХАМАС" и предпринял попытку вступить в драку с израильтянином. Тот получил повреждение уха и попытался оттолкнуть нападавшего. По сообщениям СМИ, полиция задержала израильтянина для допроса.