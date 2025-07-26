x
26 июля 2025
|
последняя новость: 19:39
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
26 июля 2025
|
26 июля 2025
|
последняя новость: 19:39
26 июля 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Кассационный суд Франции аннулировал выданный ранее ордер на арест Башара Асада

Франция
Сирия
время публикации: 26 июля 2025 г., 18:57 | последнее обновление: 26 июля 2025 г., 19:06
Кассационный суд Франции аннулировал выданный ранее ордер на арест Башара Асада
AP Photo/Hussein Malla

Кассационный суд Франции, высшая судебная инстанция страны, аннулировал выданный ранее ордер на арест изгнанного президента Сирии Башара Асада, поскольку как глава государства обвиняемый обладал полным иммунитетом от судебного преследования, который распространяется даже на военные преступления и преступления против человечности, сообщает ВВС.

При этом, указал председательствующий судья Кристоф Суляр, теперь Асад больше не президент, так что расследование дела по выдвинутым против него обвинениям продолжится, а в его рамках "могли или ещё могут быть выданы новые ордера на его арест".

Башар Асад, как известно, 8 декабря 2024 года бежал из Сирии в Москву, где уже находилась его семья. Он получил в России политическое убежище и перевез туда значительные активы (помимо уже ранее приобретенной в Москве недвижимости).

Ордер на его арест во Франции был выдан в ноябре 2023 года, в рамках уголовного дела о применении в 2013 году в Сирии правительственными войсками запрещенного международными конвенциями химического оружия. По данным американской разведки, при применении зарина в Думе и Адре под Дамаском в августе 2013 года погибли более тысячи человек.

Ордер на арест во Франции основывался на принципе универсальной юрисдикции, позволяющем судить обвиняемых в самых тяжких военных преступлениях и преступлениях против человечности в любой стране, если в той стране, где эти преступления совершались, справедливый суд невозможен. Также был выдан ордер на арест брата Башара Асада, Махера, командовавшего элитным силовым подразделением, и еще двух сирийских генералов.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Пресса // 12 июня 2025

Axios: Израиль ведет прямые переговоры с руководством Сирии
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 11 июня 2025

Посланник США предупредил об опасности покушения на президента Сирии
// https://www.newsru.co.il/ // Пресса // 17 апреля 2025

Reuters о бегстве Башара Асада: деньги, драгоценности и компромат вывозили двое суток