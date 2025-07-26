Кассационный суд Франции аннулировал выданный ранее ордер на арест Башара Асада

Кассационный суд Франции, высшая судебная инстанция страны, аннулировал выданный ранее ордер на арест изгнанного президента Сирии Башара Асада, поскольку как глава государства обвиняемый обладал полным иммунитетом от судебного преследования, который распространяется даже на военные преступления и преступления против человечности, сообщает ВВС.

При этом, указал председательствующий судья Кристоф Суляр, теперь Асад больше не президент, так что расследование дела по выдвинутым против него обвинениям продолжится, а в его рамках "могли или ещё могут быть выданы новые ордера на его арест".

Башар Асад, как известно, 8 декабря 2024 года бежал из Сирии в Москву, где уже находилась его семья. Он получил в России политическое убежище и перевез туда значительные активы (помимо уже ранее приобретенной в Москве недвижимости).

Ордер на его арест во Франции был выдан в ноябре 2023 года, в рамках уголовного дела о применении в 2013 году в Сирии правительственными войсками запрещенного международными конвенциями химического оружия. По данным американской разведки, при применении зарина в Думе и Адре под Дамаском в августе 2013 года погибли более тысячи человек.

Ордер на арест во Франции основывался на принципе универсальной юрисдикции, позволяющем судить обвиняемых в самых тяжких военных преступлениях и преступлениях против человечности в любой стране, если в той стране, где эти преступления совершались, справедливый суд невозможен. Также был выдан ордер на арест брата Башара Асада, Махера, командовавшего элитным силовым подразделением, и еще двух сирийских генералов.