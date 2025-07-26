В Перу автобус упал со склона, не менее 18 погибших
время публикации: 26 июля 2025 г., 05:00 | последнее обновление: 26 июля 2025 г., 06:01
Автобус, следовавший из Лимы в перуанскую Амазонию, перевернулся на шоссе в Андах. По меньшей мере 18 человек погибли, 48 получили ранения и травмы, передает AP.
Местные власти уточняют: двухэтажный автобус компании Expreso Molina Líder Internacional съехал с дороги и упал со склона в районе Палька региона Хунин. Причины аварии выясняются.
Это не первая смертельная авария с участием автобуса в Перу в 2025 году: 3 января автобус упал в реку, в результате чего шесть человек погибли, 32 получили ранения и травмы.
Согласно официальным данным, в 2024 году в результате дорожно-транспортных происшествий в Перу погибли не менее 3173 человек.
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