В Перу автобус упал со склона, не менее 18 погибших

Автобус, следовавший из Лимы в перуанскую Амазонию, перевернулся на шоссе в Андах. По меньшей мере 18 человек погибли, 48 получили ранения и травмы, передает AP.

Местные власти уточняют: двухэтажный автобус компании Expreso Molina Líder Internacional съехал с дороги и упал со склона в районе Палька региона Хунин. Причины аварии выясняются.

Это не первая смертельная авария с участием автобуса в Перу в 2025 году: 3 января автобус упал в реку, в результате чего шесть человек погибли, 32 получили ранения и травмы.

Согласно официальным данным, в 2024 году в результате дорожно-транспортных происшествий в Перу погибли не менее 3173 человек.