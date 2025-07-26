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Мир

Премьер-министр Великобритании не исключил признания палестинского государства

Великобритания
Палестинская администрация
время публикации: 26 июля 2025 г., 04:50 | последнее обновление: 26 июля 2025 г., 05:35
Премьер-министр Великобритании не исключил признания палестинского государства
AP Photo/Kin Cheung, Pool

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что одним из путей урегулирования ситуации на Ближнем Востоке является создание палестинского государства.

В видеообращении он сказал, что вместе с союзниками работает над конкретными практическими шагами, направленными на урегулирование обстановки в ближневосточном регионе.

"Признание палестинского государства должно быть одним из этих шагов. Это моя однозначная позиция", – подчеркнул Стармер.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон объявил в соцсети Х, что Франция признает палестинское государство. Соответствующее заявление он пообещал сделать на Генеральной Ассамблее ООН в сентябре. "Сегодня существует крайняя необходимость прекратить войну в Газе и спасти мирное население. Мир возможен", – написал Макрон. По его словам, путь к миру включает немедленное прекращение огня, освобождение заложников, масштабную гуманитарную помощь жителям Газы, демилитаризацию ХАМАСа, обеспечение безопасности и восстановление сектора. Также, по его мнению, необходимо создать независимое палестинское государство, которое будет жизнеспособным, признает Израиль, откажется от насилия и станет фактором стабильности на Ближнем Востоке.

Израиль и США осудили заявление Макрона.

Мир
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