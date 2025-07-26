Землетрясение магнитудой 5,8 произошло у берегов Индонезии
время публикации: 26 июля 2025 г., 08:46 | последнее обновление: 26 июля 2025 г., 09:08
Землетрясение магнитудой 5,8 зарегистрировано у берегов Индонезии, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
По данным центра, эпицентр землетрясения находился в 152 километрах к северо-западу от города Тернате с населением более 100 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 60 километров.
Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.