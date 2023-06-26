ISW: мятеж "Вагнера" не повлиял существенно на боевые действия в Украине

Институт изучения войны (ISW) заявляет, что вооруженный мятеж ЧВК "Вагнер", по всей видимости, не оказал существенного влияния на способность российских войск проводить наступательные и оборонительные операции в Украине.

Отмечается, что во время мятежа боевые действия продолжались в обычном режиме вдоль всей линии фронта. При этом российские войска провели больше наземных атак возле Бахмута, чем за последние несколько дней.

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В то же время некоторые российские источники использовали вооруженный мятеж для того, чтобы заблаговременно оправдать российские силы в случае любых успехов Украины, достигнутых 24 и 25 июня, считают аналитики.

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ISW отмечает, что пока рано говорить о политических последствиях военного мятежа, завершенного вечером 24 июня после заявления о достижении соглашения между владельцем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным и президентом Беларуси Александром Лукашенко. Однако не исключено, что вскоре министр обороны РФ Сергей Шойгу и начальник генштаба армии РФ Валерий Герасимов лишатся своих постов. Не исключается, что пост министра обороны РФ займет Алексей Дюмин, нынешний губернатор Тульской области, бывший сотрудник службы безопасности Путина и бывший глава сил специальных операций России. Аналитики ISW считают, что смена руководства силовых структур РФ может трактоваться как победа Пригожина, хотя его личная дальнейшая судьба остается неясной.

Многие эксперты считают, что, в любом случае, ЧВК "Вагнер" после мятежа прекратит существование как самостоятельная военная структура.