adv_09 m_ar_top_1
adv_10 ar_top_1
Иерусалим:
18 - 28°
Тель-Авив:
22 - 28°
Эйлат:
27 - 38°
Приложение
для Android
Все новости
Разделы
Поиск
Валюта
Погода
Афиша
$ 3.628 ₪ 3.944 ₪
Иерусалим:
18 - 28°
Тель-Авив:
22 - 28°
Эйлат:
27 - 38°
  • В ИЗРАИЛЕ
  • БЛИЖНИЙ ВОСТОК
  • В МИРЕ
  • ЗДОРОВЬЕ
  • ЭКОНОМИКА
  • НЕДВИЖИМОСТЬ
  • АВТОМОБИЛИ
  • СПОРТ
  • ДОСУГ
  • ПРЕССА
  • ФОТОРЕПОРТАЖИ
    • adv_08 ar_top_2
    В мире

    ISW: мятеж "Вагнера" не повлиял существенно на боевые действия в Украине

    время публикации: | последнее обновление:
    блог версия для печати фото
    Украинский город Бахмут после
    AP Photo/Libkos

    Институт изучения войны (ISW) заявляет, что вооруженный мятеж ЧВК "Вагнер", по всей видимости, не оказал существенного влияния на способность российских войск проводить наступательные и оборонительные операции в Украине.

    Отмечается, что во время мятежа боевые действия продолжались в обычном режиме вдоль всей линии фронта. При этом российские войска провели больше наземных атак возле Бахмута, чем за последние несколько дней.

    adv_11 incontent_1

    В то же время некоторые российские источники использовали вооруженный мятеж для того, чтобы заблаговременно оправдать российские силы в случае любых успехов Украины, достигнутых 24 и 25 июня, считают аналитики.

    adv_12 m_ar_1

    ISW отмечает, что пока рано говорить о политических последствиях военного мятежа, завершенного вечером 24 июня после заявления о достижении соглашения между владельцем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным и президентом Беларуси Александром Лукашенко. Однако не исключено, что вскоре министр обороны РФ Сергей Шойгу и начальник генштаба армии РФ Валерий Герасимов лишатся своих постов. Не исключается, что пост министра обороны РФ займет Алексей Дюмин, нынешний губернатор Тульской области, бывший сотрудник службы безопасности Путина и бывший глава сил специальных операций России. Аналитики ISW считают, что смена руководства силовых структур РФ может трактоваться как победа Пригожина, хотя его личная дальнейшая судьба остается неясной.

    Многие эксперты считают, что, в любом случае, ЧВК "Вагнер" после мятежа прекратит существование как самостоятельная военная структура.

    adv_13 incontent_2

    adv_14 rimma_dw_d
    adv_15 rimma_dw_m
    adv_16 article_video
    Ссылки по теме
    // https://www.newsru.co.il/ // Пресса // 25 Июня 2023
    NYT: американская разведка знала, что Пригожин готовит мятеж
    // https://www.newsru.co.il/ // В мире // 25 Июня 2023
    "Радио Свобода": Евгений Пригожин под именем "Дмитрий Гейлер" лечился в клинике, связанной с дочерью Путина
    // https://www.newsru.co.il/ // В мире // 25 Июня 2023
    "Вагнеровцы" отступили, но блокпосты в Московской области снимать не торопятся
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 25 Июня 2023
    Нетаниягу провел совещание по мятежу Пригожина: "Речь идет о внутреннем деле России"
    adv_17 ar_middle_wwh
    adv_18 ar_middle_yandex
    adv_19 ar_middle_mobile_yandex
    adv_20 ar_right_wwh
    adv_21 ar_right_1

    ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

    09:24 Гражданин Израиля провел двое суток в аэропорту Бейрута
    08:46 Посольство США не пригласило министров Бен-Гвира и Смотрича на празднование Дня независимости
    08:45 Израильская финтек-компания Payoneer увольняет 200 сотрудников
    08:09 Предотвращение теракта против израильтян на Кипре: террористы прибыли из России
    08:08 Чемпионат мира по лакроссу. Сборная Израиля вышла в плэй-офф
    07:26 Законодательная комиссия правительства утвердила законопроект о начислении процентов на средства на текущем счете
    07:25 Европейские игры. В медальном зачете лидируют испанцы. Украинцы на третьем месте, израильтяне - на 30-м
    06:56 ISW: мятеж "Вагнера" не повлиял существенно на боевые действия в Украине
    adv_22 ar_right_2
    adv_23 ar_right_3
    adv_24 ar_right_4
    adv_25 ar_right_5