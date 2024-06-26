МИД Германии призвал своих граждан немедленно покинуть Ливан

МИД Германии призвал своих граждан покинуть Ливан. Это предупреждение было выпущено после визита министра иностранных дел Анналены Бербок в Израиль и Ливан.

В заявлении МИД Германии говорится, что ситуация в области безопасности в регионе "крайне нестабильна", а конфликт в приграничной зоне Ливана и Израиля вновь обострился и нельзя исключать его дальнейшую эскалацию.

Днем ранее аналогичное предупреждение выпустил МИД Канады. Канадцам рекомендовалось покинуть Ливан "пока это возможно", пока летают коммерческие авиалинии.