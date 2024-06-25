МИД Канады призвал своих граждан покинуть Ливан "пока это возможно"

Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли обратилась к гражданам с призывом покинуть Ливан "пока это возможно".

В заявлении, опубликованном на сайте правительства Канады, говорится, что ситуация в Ливане становится все менее стабильной и непредсказуемой из-за продолжающейся эскалации насилия между "Хизбаллой" и Израилем, и может внезапно окончательно выйти из-под контроля.

"Мое послание канадцам было ясным с самого начала кризиса на Ближнем Востоке: сейчас не время для посещения Ливана. Канадцам, находящимся в настоящее время в Ливане, пришло время его покинуть, пока летают коммерческие авиалинии", – заявила глава МИДа. Она также предупредила, что в случае разрастания военного конфликта у граждан может не быть возможности покинуть страну, а у МИДа не будет возможности предоставления консульских услуг.

Мелани Жоли подчеркнула, что в настоящее время правительство Канады не оказывает помощь при выезде из Ливана и не гарантирует, что эвакуация вообще будет производиться в будущем.