Белый дом уведомил Конгресс о намерении поставить Турции двигатели для самолетов KAAN на $700 млн

Администрация президента Дональда Трампа официально уведомила Конгресс о намерении продать Турции десятки реактивных двигателей для самолетов KAAN на сумму более 700 миллионов долларов.

"Правительство США готово выдать лицензию на экспорт этих изделий, приняв во внимание политические, военные, экономические соображения, вопросы прав человека и контроля над вооружениями", – говорится в уведомлении Госдепартамента Конгрессу, датированном 24 июня.

Сделка – важный жест в адрес Анкары перед ключевым саммитом НАТО, который должен пройти там в следующем месяце, и в адрес турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана, которого Трамп считает ключевым союзником.

У Конгресса есть 15 дней, чтобы внести совместную резолюцию неодобрения, если он хочет блокировать сделку. Такая резолюция должна быть принята обеими палатами и может быть отклонена президентским вето Трампа.

Двигатели, производимые компанией General Electric, будут устанавливаться на первый турецкий отечественный боевой самолет KAAN. Турция была разочарована прежними непостоянными отношениями с Западом и некоторыми эмбарго на поставки вооружений, хотя турецкие официальные лица признают, что потребуются годы, прежде чем KAAN заменит американские F-16, составляющие основу её военно-воздушных сил.

Приобретение Турцией в 2019 году российских систем противовоздушной обороны испортило отношения с США и затруднило поддержку Анкары в Конгрессе. В ответ Вашингтон ввёл санкции и исключил Турцию из программы истребителя F-35.

Конгресс также принял закон, запрещающий любые продажи F-35 Турции до тех пор, пока Анкара остаётся владельцем С-400, заявив, что российские системы представляют угрозу безопасности для боевых самолётов американского производства. С тех пор это остается главной точкой напряжённости между двумя странами, даже несмотря на то что при Трампе у Турции более теплые отношения с Вашингтоном.