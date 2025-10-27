Турция покупает 20 самолетов Eurofighter на 10 млрд фунтов стерлингов

В ходе визита премьер-министра Великобритании Кира Стармера в Анкару был подписан договор о поставке Турции 20 истребителей Eurofighter на сумму 8 миллиардов фунтов стерлингов (10,7 млрд долларов).

Министерство обороны Великобритании назвало заказ "крупнейшей сделкой по истребителям за многие годы", заявив, что она укрепит боевые возможности Турции и "повысит мощь NATO в важном регионе".

Кроме того, по словам Стармера, сделка обеспечит Великобритании 20000 рабочих мест.

Напомним, что Турция также рассматривает возможность приобретения истребителей Eurofighter у Катара.

Когда Турции предлагали присоединиться к проекту Eurofighter, она сделала выбор в пользу F-35. После исключения из проекта F-35 из-за покупки российской ПРО С-400 была сделана ставка на собственный боевой самолет KAAN, однако тот застрял из-за зависимости от американских двигателей. Параллельно попытка купить Eurofighter долгое время блокировалась Германией из-за антиизраильской риторики Эрдогана.