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Япония впервые после Второй Мировой одобрила экспорт вооружений

время публикации: 26 марта 2024 г., 10:13 | последнее обновление: 26 марта 2024 г., 10:13
Япония впервые после Второй Мировой одобрила экспорт вооружений
Kimimasa Mayama/Pool Photo via AP

Правительство Японии утвердило решение о продаже на экспорт боевых самолетов, которые разрабатываются совместно с Великобританией и Италией. Самолеты проекта, получившего название Tempest – "Буря" – должны войти в строй в 2035 году.

Решение по сути декларирует отказ Японии от проводимой на протяжении послевоенных десятилетий политики пацифизма. Также отмечается, что после Второй Мировой войны и до настоящего момента Япония сотрудничала в оборонной сфере только с США.

Впервые в истории Япония одобрила экспорт смертоносных вооружений. Премьер-министр Фумио Кисида подчеркнул, что экспорт японских боевых самолетов в другие страны – условие участия Японии в будущих международных оборонных проектах.

Напомним: в конце 2022 года правительство Японии обнародовало доктрину национальной безопасности, предусматривающую самый значительный со времен Второй Мировой войны рост военных расходов и превращение сил самообороны в современную мощную армию.

Главной стратегической угрозой в документах назван Китай, второстепенными угрозами – Россия и Северная Корея. КНР готовится к силовому решению тайваньского вопроса, угрожает мировой торговле полупроводниками и способна перекрыть пути поставки в Японию ближневосточной нефти.

Оборонные расходы Японии за пять лет увеличатся с 1% до 2% государственного бюджета – на 320 миллиардов долларов. Это сделает японский оборонный бюджет третьим в мире, уступающим только американскому и китайскому.

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