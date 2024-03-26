Первый в истории: 15 апреля начнется уголовный процесс по делу Дональда Трампа

Судья Верховного суда штата Нью-Йорк Хуан Мерчан назначил на 15 апреля начало уголовного разбирательства по делу бывшего президента США, а ныне кандидата в президенты от Республиканской партии Дональда Трампа. Это первый в истории США подобный уголовный процесс.

Дело связано с подозрениями в незаконном расходовании средств, собранных на избирательную кампанию 2016 года. Согласно подозрениям, из собранных пожертвований Трамп выплатил 130000 долларов порнозвезде Сторми Даниэлс, с которой у него была интимная связь, а затем фальсифицировал документы, чтобы скрыть выплату.

В кампанию 2016 года Сторми угрожала выступить с разоблачениями, компрометирующими Трампа. Как утверждается, отступные заставили ее замолчать. Однако официально деньги были оформлены как плата за услуги адвоката.

Трамп заявляет, что у него не было романа с порнозвездой, отвергая выплату ей каких-либо средств. Он выразил уверенность, что суд приведет к росту его популярности.

Отметим, что это только одно из уголовных разбирательств, ведущихся против политика. Он подозревается также в причастности к попытке отменить результаты выборов 2020 года и в незаконном хранении секретных документов.