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Мир

На учениях в Литве погибли четверо американских военнослужащих

время публикации: 26 марта 2025 г., 17:21 | последнее обновление: 26 марта 2025 г., 17:21
На учениях в Литве погибли четверо американских военнослужащих
AP Photo/Mindaugas Kulbis

В Пабраде (Литва) в ходе военных учений на полигоне имени генерала Сильвестраса Жукаускаса пропали четверо американских военных и гусеничная машина. Позже было объявлено, что военные погибли, передает Delfi.

Трагедия произошла вечером 25 марта. Проводится расследование.

В течение длительного времени проводилась поисково-спасательная операция, в которой были задействованы литовские и иностранные военнослужащие, а также вертолеты военно-воздушных сил и пограничной службы Литвы.

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