Евросоюз призвал граждан запастись всем необходимым на 72 часа

Европейская комиссия предписала входящим в ЕС государствам разработать инструкции для населения на случай чрезвычайной ситуации. Речь идет, в том числе, о подготовке "тревожного чемоданчика" с запасом всего необходимого на 72 часа, сообщает Euronews.

Как отмечается, первые трое суток будут иметь решающее значение, поскольку внешняя помощь может быть затруднена, а то и невозможна. В каждом доме предлагается создать неприкосновенный запас из бутилированной воды, непортящейся еды, лекарств, фонариков и радиоприемников с батарейками.

Такие запасы могут потребоваться в случае различных сценариев, таких, как наводнение или другой природный катаклизм, техногенная авария, кибератака на жизненно важную инфраструктуру, военный конфликт.

Напомним: официальные представители европейских стран говорят о вероятности военного конфликта с Россией в ближайшее десятилетие. Европейцев призывают не ждать последнего момента, а действовать более активно.