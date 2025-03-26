Отчет минобороны РФ об "СВО" в Украине. 1127-й день войны

Министерство обороны РФ 26 марта 2025 года представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ войну называют "специальной военной операцией".

Эксперты Conflict Intelligence Team (CIT) и другие независимые военные специалисты дают крайне низкую оценку достоверности отчетов минобороны РФ, в том числе по потерям украинской стороны. Отметим, что и пророссийские военные специалисты не доверяют этим сводкам. Тем не менее, мы считаем важным публиковать содержание данных документов, поскольку это может потребоваться в дальнейшем для сравнительного анализа.

Отчеты минобороны РФ цитируются дословно. Эти документы сохраняются в нашем архиве.

Примечательно: на фоне продолжающихся боевых действий в Курской области РФ, которые ведутся силами ВСУ более семи месяцев, минобороны РФ в своем отчете по "СВО" эти события вообще не упоминает. При этом ежедневно публикуется отдельный отчет по ситуации в Курской области. ВСУ продолжают действовать на территории РФ, хотя российская сторона заявляет о фактическом "разгроме" украинских сил.

В отчете минобороны РФ утверждается: "На Белгородском направлении подразделениями группировки войск "Север" нанесено поражение сосредоточениям живой силы и техники трех механизированных, штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Краснополье, Угроеды, Проходы, Миропольское и Петрушевка Сумской области. Потери противника составили до 55 военнослужащих, две боевые бронированные машины, автомобиль и артиллерийское орудие. Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям трех механизированных, штурмовой и воздушно-десантной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Лозовая, Петропавловка Харьковской области, Надия Луганской Народной Республики, Кировск и Ямполь Донецкой Народной Республики, а также Серебрянского лесничества. ВСУ потеряли до 250 военнослужащих, бронеавтомобиль HMMWV производства США и два пикапа. Уничтожены три артиллерийских орудия и три склада боеприпасов. Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике восьми механизированных бригад ВСУ, бригады теробороны и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Новооленовка, Романовка, Миньковка, Часов Яр, Дружба, Калиново, Заря, Катериновка и Тарасовка Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 310 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, 155 мм гаубицу М777 и две станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 производства США.Также уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы, склад беспилотных летательных аппаратов и склад горючего. Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированиям механизированной, егерской, двух штурмовых бригад, бригады беспилотных систем, штурмового полка, штурмового батальона, центра сил специальных операций "Восток" ВСУ, бригады морской пехоты и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Миролюбовка, Котлино, Димитров, Зверево, Красноармейск, Успеновка, Удачное, Гродовка, Алексеевка, Надеждинка и Новоалександровка Донецкой Народной Республики. Потери украинских вооруженных формирований составили более 480 военнослужащих, два танка, две боевые бронированные машины "Казак", пять автомобилей, два орудия полевой артиллерии и станция радиоэлектронной разведки. Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных, аэромобильной бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Шевченко, Воскресенка, Федоровка, Новополь, Разлив, Зеленое Поле Донецкой Народной Республики и Гуляйполе Запорожской области. ВСУ потеряли до 150 военнослужащих, три автомобиля. Уничтожены три орудия полевой артиллерии, включая 155 мм самоходную артиллерийскую установку "Archer" шведского производства и склад материальных средств. Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям двух механизированных, горно-штурмовой бригад, трех бригад береговой обороны ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Садовое, Приднепровское, Антоновка, Веселое Херсонской области, Малая Токмачка, Орехов и Каменское Запорожской области. Уничтожены свыше 65 военнослужащих, семь автомобилей, пусковая установка реактивной системы залпового огня MLRS производства США и два склада боеприпасов. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам инфраструктуры военных аэродромов, предприятию по ремонту военной техники, цехам производства и пунктам управления беспилотных летательных аппаратов, складам боеприпасов, а также скоплениям живой силы и техники противника в 143-х районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты две управляемые авиационные бомбы JDAM и реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США, а также 58 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа".

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 659 самолетов, 283 вертолета, 48462 беспилотных летательных аппарата, 601 зенитный ракетный комплекс, 22499 танков и других боевых бронированных машин, 1532 боевые машины реактивных систем залпового огня, 22987 орудий полевой артиллерии и минометов, 33368 единиц специальной военной автомобильной техники", – утверждается в отчете МО РФ.

По мнению независимых наблюдателей, минобороны РФ кратно завышает потери ВСУ.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями "Медиазоны" и BBC) составляют убитыми около 98000 человек (по известным именам) или около 165000 (по делам о наследстве).

Оценка потерь по версии Wall Street Journal (на сентябрь 2024): около 200 тысяч убитых и 400 тысяч раненых россиян; около 80 тысяч убитых и 400 тысяч раненых украинцев.

Оценка потерь по версии Института изучения войны (ISW, на февраль 2025): 172 тысячи убитых и 376 тысяч раненых россиян.

Президент Украины Владимир Зеленский в феврале 2025 года заявил, что после начала полномасштабного российского вторжения в Украину 24 февраля 2022 года погибли 45000 украинских военнослужащих, около 400 тысяч получили ранения. Российские потери, по его словам, составили примерно 350 тысяч убитыми, еще 50-70 тысяч считаются без вести пропавшими, а 600-700 тысяч получили ранения.

По данным независимого ресурса UA Losses, который учитывает всех погибших с украинской стороны, указывая их имена и другие данные, с начала полномасштабного вторжения армии РФ (24 февраля 2022 года) погибли или пропали без вести более 127 тысяч украинских военнослужащих.

По подтвержденным данным ООН, с 24 февраля 2022 года погибли более 12000 мирных жителей Украины (в их числе около 600 несовершеннолетних), десятки тысяч получили ранения. При этом в ООН подчеркивают, что речь идет только о проверенных инцидентах, а реальные цифры "значительно выше". Украинские власти заявляют, что погибли десятки тысяч мирных украинцев (больше всего жертв в Мариуполе, по данным местных властей, более 20000).