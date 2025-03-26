Суд в США ввел временный запрет на отказ в финансировании "Свободы"

Федеральный окружной суд в Вашингтоне (округ Колумбия) 25 марта удовлетворил ходатайство медиакорпорации "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" (РСЕ/РС) о временной обеспечительной мере, которое содержалось в иске, поданном РСЕ/РС к Агентству США по глобальным медиа (USAGM).

Как сообщает "Свобода", суд постановил, что до рассмотрения иска по существу, которое, как ожидается, состоится в ближайшие недели, агентство должно воздержаться от мер, которые могут быть направлены на закрытие РСЕ/РС. К этим мерам относится и решение, о котором 15 марта объявила старший советник руководителя USAGM Кэри Лейк, о прекращении действия грантового соглашения, по которому РСЕ/РС получает через USAGM средства, выделенные Конгрессом США на его работу.

Судья Ройс Ламберт постановил, что исполнение этого решения нанесло бы РСЕ/РС "непоправимый ущерб". "Руководство USAGM не может, при помощи одной фразы, практически без обоснования, заставить РСЕ/РС прекратить работу – даже если президент распорядился это сделать", – указал судья.

Следующим шагом должно стать рассмотрение ходатайства РСЕ/РС о предоставлении медиакорпорации около 77 миллионов долларов, выделенных ранее Конгрессом США на её работу на нынешний финансовый год, до конца сентября 2025 года.

"Мы ценим продуманное и однозначное решение судьи Ламберта, не позволяющее USAGM игнорировать волю Конгресса. Мы с нетерпением ждём дальнейшей поддержки нашей позиции: отказ предоставить нам средства, уже выделенные Конгрессом на оставшуюся часть финансового года, неконституционен", – заявил президент и генеральный директор РСЕ/РС Стивен Капус.

Накануне Агентство США по глобальным медиа уже согласилось предоставить РСЕ/РС часть выделенных Конгрессом средств. Об этом стало известно 24 марта, накануне судебного заседания. Это означает, что медиакорпорация в ближайшее время должна получить 7,46 миллиона долларов – сумму, покрывающую затраты на работу в период с 1 по 14 марта, передает "Свобода".

Медиакорпорация "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" 18 марта подала иск в суд на Агентство США по глобальным медиа, а также на должностных лиц организации Кэри Лейк и Виктора Моралеса, чтобы заблокировать их попытку прекратить действие одобренного Конгрессом США гранта, выделенного на работу организации.