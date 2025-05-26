Telegraph: не менее 17 пострадавших в результате наезда автомобиля на людей в центре Ливерпуля

Один из свидетелей происшествия в центре Ливерпуля сообщил редакции издания Telegraph, что в результате наезда автомобиля пострадали 17 человек. О их состоянии нет информации, также неизвестно, есть ли погибшие.

Чрезвычайные службы и полиция Мерсисайд сообщают, что в данный момент они заняты оказанием помощи пострадавшим.

Хотя многие британские СМИ пишут о подозрениях на теракт, в официальном сообщении полиции говорится о расследовании "дорожно-транспортного происшествия.

Около 18:00 в центре Ливерпуля, где местные жители праздновали победу футбольного клуба в Английской премьер-лиге, в толпу врезался автомобиль. Водитель не пытался скрыться с места происшествия, он арестован. По данным Sky News, задержанному 53 года, он является гражданином Великобритании.

Чтобы остановить слухи относительно личности водителя, местная полиция опубликовала следующее заявление: "Мы просим население не строить догадки относительно инцидента на Уотер-стрит в центре Ливерпуля. Мы можем подтвердить, что задержанный - 53-летний белый британец из Ливерпуля. Проводится тщательное расследование с целью установления обстоятельств, приведших к столкновению с людьми".

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер назвал "ужасающими" кадры с места происшествия.

Британский журналист Томми Робинсон в своем Х-блоге опубликовал видео с камеры наблюдения, на котором черный минивэн Ford Galaxy врезается в толпу людей и затем едет зигзагами.