В центре Ливерпуля автомобиль врезался в толпу

В Ливерпуле (графство Мерсисайд, Великобритания) легковой автомобиль врезался в толпу. Инцидент произошел, когда болельщики футбольного клуба Ливерпуля праздновали его победу в Английской премьер-лиге.

Полиция Мерсисайда сообщила, что водитель, сбивший нескольких пешеходов, не пытался скрыться с места происшествия, он задержан.

Корреспондент BBC сообщил, что он видел, как на "скорых" увозили трех раненых. Кроме того, на месте происшествия приземлился вертолет службы "скорой помощи".

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер назвал "ужасающими" кадры с места происшествия.

Британский журналист Томми Робинсон в своем Х-блоге опубликовал видео с камеры наблюдения, на котором черный минивэн Ford Galaxy врезается в толпу людей и затем едет зигзагами.

A new angle of the suspected terror attack on crowds celebrating in Liverpool, shows the car making impacts with pedestrians.

It's looking very intentional from this view.

Prayers out to the victims. pic.twitter.com/OPyun51ApY