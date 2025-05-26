В центре Ливерпуля автомобиль врезался в толпу

В Ливерпуле (графство Мерсисайд, Великобритания) легковой автомобиль врезался в толпу. Инцидент произошел, когда болельщики футбольного клуба Ливерпуля праздновали его победу в Английской премьер-лиге.

Полиция Мерсисайда сообщила, что водитель, сбивший нескольких пешеходов, не пытался скрыться с места происшествия, он задержан.

Корреспондент BBC сообщил, что он видел, как на "скорых" увозили трех раненых. Кроме того, на месте происшествия приземлился вертолет службы "скорой помощи".

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер назвал "ужасающими" кадры с места происшествия.

Британский журналист Томми Робинсон в своем Х-блоге опубликовал видео с камеры наблюдения, на котором черный минивэн Ford Galaxy врезается в толпу людей и затем едет зигзагами.