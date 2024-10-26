В Грузии проходят парламентские выборы, названные "важнейшими в истории страны"

В Грузии в субботу, 26 октября, проходит голосование на парламентских выборах, которое называют важнейшим в истории страны, поскольку определит не только состав следующего парламента, но и будущий вектор развития страны, сообщает ВВС.

Грузия впервые выбирает парламент, имея статус страны-кандидата на вступление в ЕС, однако происходит это на фоне беспрецедентного кризиса в отношениях Тбилиси с западными партнерами и угрозы европейской интеграции страны.

Грузинские избиратели выбирают парламент не по смешанной, как прежде, а полностью по пропорциональной системе. Для того чтобы попасть в парламент, партиям нужно преодолеть 5% избирательный барьер.

На 90% участков будет проходить электронное голосование, где с помощью электронных средств будет проходить идентификация избирателей, а также подсчет и передача предварительных результатов.

Грузия получила статус страны кандидата на вступление в ЕС в декабре прошлого года. Согласно опросам, около 70-80% населения стабильно выступают за европейское будущее страны.

"Идите на выборы, не бойтесь ничего, ваш голос, каждый ваш голос должен решать будущее этой страны. Пусть никто не остается дома, вам решать, какой будет завтрашняя Грузия!" – обратилась к избирателям накануне голосования президент Грузии Саломе Зурабишвили.