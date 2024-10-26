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Мир

Харрис: "Мы будем добиваться завершения войны"

время публикации: 26 октября 2024 г., 22:19 | последнее обновление: 26 октября 2024 г., 22:19
Харрис: "Мы будем добиваться завершения войны"
AP Photo/Julia Nikhinson

Вице-президент США и кандидат в президенты Камала Харис прокомментировала ситуацию на Ближнем Востоке и удар, нанесенный Израилем по Ирану.

Харрис заявила, что США поддерживают право Израиля на самооборону. "Мы тверды в своем намерении понизить уровень насилия в регионе. Это будет фокусом нашей политики", - добавила Харрис.

По ее словам, США намерены предпринимать активные усилия, направленные на завершение войны. "Необходимо добиваться освобождения похищенных и стремиться к урегулированию конфликта на основе принципа двух государств", - добавил она.

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