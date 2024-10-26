МИД РФ: Россия "глубоко обеспокоена эскалацией между Израилем и Ираном"

Россия "глубоко обеспокоена непрекращающейся взрывоопасной эскалацией между Израилем и Ираном", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает РИА Новости.

"Считаем крайне востребованной скорейшую нормализацию военно-политической обстановки на Ближнем Востоке, что отвечало бы интересам всех здравомыслящих игроков как внутри региона, так и за его пределами", – добавила Захарова.