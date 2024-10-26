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МИД РФ: Россия "глубоко обеспокоена эскалацией между Израилем и Ираном"

время публикации: 26 октября 2024 г., 15:56 | последнее обновление: 26 октября 2024 г., 17:05
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
Russian Foreign Ministry Press Service via AP

Россия "глубоко обеспокоена непрекращающейся взрывоопасной эскалацией между Израилем и Ираном", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает РИА Новости.

"Считаем крайне востребованной скорейшую нормализацию военно-политической обстановки на Ближнем Востоке, что отвечало бы интересам всех здравомыслящих игроков как внутри региона, так и за его пределами", – добавила Захарова.

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