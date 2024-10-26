Власти США призвали Иран воздержаться от ударов по Израилю

Представитель руководства США выступил на специальном брифинге для журналистов, посвященном теме удара Израиля по военным объектам в Иране.

"Что касается прямого обмена военными ударами между Израилем и Ираном, то мы считаем, что это (нынешняя серия ударов со стороны Израиля в ответ на ракетную атаку Ирана 1 октября – прим.ред.) должно завершить данный прямой обмен... Произошедшее должно стать его окончанием", – заявил представитель руководства США, отметивший, что схожей позиции придерживаются многие другие страны в ближневосточном регионе, в том числе имеющие тесные связи с Ираном.

"У нас есть многочисленные каналы (связи) с Ираном, прямые и косвенные", – подчеркнул американский чиновник.