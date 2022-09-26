Число погибших при стрельбе в ижевской школе увеличилось до 15 человек

По уточненным данным, в результате стрельбы в ижевской школе погибли не менее 15 человек, из которых 11 детей. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на Следственный комитет (Отметим, что на сайте Следственного комитета этой информации нет).

Еще 24 человека, среди которых 20 детей, были ранены. Некоторые дети получили травмы, выпрыгнув из окон школы, пишет Baza.

В понедельник, 26 сентября, в Ижевске (столица Удмуртской республики, РФ) в школе №88, расположенной на Пушкинской улице, вооруженный "мужчина в черном" открыл огонь по охранникам и детям, сообщает телеграм-канала Baza.

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Некоторые дети смогли самостоятельно покинуть территорию школы. Другие заперлись в классах. Сообщалось, что среди убитых двое охранников школы и учителя.

Мужчина, совершивший нападение, застрелился.

Пресс-служба СК РФ заявила, что установлена личность стрелявшего. Это 34-летний местный житель Артем Казанцев, выпускник 88-й школы. "Проверяется его приверженность неофашистским взглядам и нацистской идеологии", – сообщили в СК.

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Огонь велся из двух травматических пистолетов Макарова, переделанных в боевые. У стрелка было около 20 магазинов к ним.

Глава Удмуртии сообщил журналистам, что Казанцев находился на учете в психоневрологическом диспансере.