adv_09 m_ar_top_1
adv_10 ar_top_1
Иерусалим:
23 - 31°
Тель-Авив:
22 - 30°
Эйлат:
27 - 41°
Приложение
для Android
Все новости
Разделы
Поиск
Валюта
Погода
$ 3.489 ₪ 3.411 ₪
Иерусалим:
23 - 31°
Тель-Авив:
22 - 30°
Эйлат:
27 - 41°
  • В ИЗРАИЛЕ
  • БЛИЖНИЙ ВОСТОК
  • В МИРЕ
  • ЗДОРОВЬЕ
  • ЭКОНОМИКА
  • НЕДВИЖИМОСТЬ
  • АВТОМОБИЛИ
  • СПОРТ
  • ДОСУГ
  • ПРЕССА
  • ФОТОРЕПОРТАЖИ
    • adv_08 ar_top_2
    В мире

    Стрельба в Ижевской школе: не менее 13 убитых, в их числе девять детей

    время публикации: | последнее обновление:
    блог версия для печати фото
    Стрельба в Ижевской школе, есть жертвы
    Baza

    В понедельник, 26 сентября, в Ижевске (столица Удмуртской республики, РФ) в школе №88, расположенной на Пушкинской улице, вооруженный "мужчина в черном" открыл огонь по охранникам и детям, сообщает телеграм-канала Baza.

    Некоторые дети смогли самостоятельно покинуть территорию школы. Другие заперлись в классах.

    МВД по Удмуртии сообщает, что при стрельбе в школе Ижевска погибли не менее 13 человек, в их числе четверо взрослых (двое охранников и учителя) и девять учащихся младших классов. Ранены 20 детей и трое взрослых.

    adv_11 incontent_1

    adv_12 m_ar_1

    Мужчина, совершивший нападение, застрелился.

    Пресс-служба СК РФ заявила, что установлена личность стрелявшего. Это 34-летний местный житель Артем Казанцев, выпускник 88-й школы. "Проверяется его приверженность неофашистским взглядам и нацистской идеологии", – сообщили в СК.

    Огонь велся из двух травматических пистолетов Макарова, переделанных в боевые. У стрелка было около 20 магазинов к ним.

    adv_13 incontent_2

    adv_14 m_ar_2

    adv_15 m_end_ar_wwh
    Ссылки по теме
    adv_16 ar_middle_wwh
    adv_17 ar_middle_yandex
    adv_18 ar_middle_mobile_yandex
    adv_19 ar_right_wwh
    adv_20 ar_right_1

    ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

    16:23 Спикер Совета представителей Ирака подал прошение об отставке
    15:19 The Bell: в аэропорты РФ поступили списки подлежащих мобилизации
    13:16 На пограничный переход с Грузией прибыли российские военные, в Совфеде обсуждается запрет на выезд
    12:02 Минобороны РФ опубликовало отчет о ходе "спецоперации" в Украине: идет 215-й день войны
    10:53 Офис президента Ливана: предложение США по урегулированию с Израилем ожидается до конца недели
    10:43 Стрельба в Ижевской школе: не менее 13 убитых, в их числе девять детей
    09:05 Генштаб ВСУ опубликовал данные о потерях российской армии на 215-й день войны
    08:52 Первое покушение на военкома в РФ после начала "частичной мобилизации": стрелявший задержан
    adv_21 ar_right_2
    adv_22 ar_right_3
    adv_23 ar_right_4
    adv_24 ar_right_5