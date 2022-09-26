Стрельба в Ижевской школе: не менее 13 убитых, в их числе девять детей

В понедельник, 26 сентября, в Ижевске (столица Удмуртской республики, РФ) в школе №88, расположенной на Пушкинской улице, вооруженный "мужчина в черном" открыл огонь по охранникам и детям, сообщает телеграм-канала Baza.

Некоторые дети смогли самостоятельно покинуть территорию школы. Другие заперлись в классах.

МВД по Удмуртии сообщает, что при стрельбе в школе Ижевска погибли не менее 13 человек, в их числе четверо взрослых (двое охранников и учителя) и девять учащихся младших классов. Ранены 20 детей и трое взрослых.

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Мужчина, совершивший нападение, застрелился.

Пресс-служба СК РФ заявила, что установлена личность стрелявшего. Это 34-летний местный житель Артем Казанцев, выпускник 88-й школы. "Проверяется его приверженность неофашистским взглядам и нацистской идеологии", – сообщили в СК.

Огонь велся из двух травматических пистолетов Макарова, переделанных в боевые. У стрелка было около 20 магазинов к ним.

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