x
26 сентября 2024
|
последняя новость: 17:41
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
26 сентября 2024
|
26 сентября 2024
|
последняя новость: 17:41
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Актер Алексей Панин приговорен заочно в РФ к 6 годам колонии за "оправдание терроризма"

время публикации: 26 сентября 2024 г., 16:56 | последнее обновление: 26 сентября 2024 г., 16:56
Актер Алексей Панин приговорен заочно в РФ к 6 годам колонии за "оправдание терроризма"
Wikipedia.org. Фото: DedaSasha

В четверг, 26 сентября, Второй западный окружной военный суд в Москве заочно приговорил актера Алексея Панина к 6 годам колонии, признав его виновным в "оправдании терроризма", сообщает "Медиазона".

Поводом для уголовного преследования стал пост актера о взрыве на Крымском мосту в день рождения Владимира Путина, написанный 8 октября 2022 года. "Не могу скрыть своей радости от того что, в Путинский день рождения, Украина разъебала Крымский мост. Жаль только что, на те деньги которые в него вбухали, можно было спасти тысячи больных детишек", – говорилось в телеграм-канале Панина, который сейчас скрыт (цитируется по публикации "Медиазоны").

Напомним, что еще в феврале этого года Панину заочно было предъявлено обвинение по статье о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, публичном оправдании или пропаганде терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ). Актер был объявлен в международный розыск.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // В мире // 15 февраля 2024

Российский суд заочно арестовал актера Алексея Панина, обвиненного в "терроризме"
// https://www.newsru.co.il/ // В мире // 11 августа 2023

Прокуратура Москвы проверит актера Алексея Панина на "публичные призывы к терроризму"