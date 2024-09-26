Актер Алексей Панин приговорен заочно в РФ к 6 годам колонии за "оправдание терроризма"

В четверг, 26 сентября, Второй западный окружной военный суд в Москве заочно приговорил актера Алексея Панина к 6 годам колонии, признав его виновным в "оправдании терроризма", сообщает "Медиазона".

Поводом для уголовного преследования стал пост актера о взрыве на Крымском мосту в день рождения Владимира Путина, написанный 8 октября 2022 года. "Не могу скрыть своей радости от того что, в Путинский день рождения, Украина разъебала Крымский мост. Жаль только что, на те деньги которые в него вбухали, можно было спасти тысячи больных детишек", – говорилось в телеграм-канале Панина, который сейчас скрыт (цитируется по публикации "Медиазоны").

Напомним, что еще в феврале этого года Панину заочно было предъявлено обвинение по статье о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, публичном оправдании или пропаганде терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ). Актер был объявлен в международный розыск.