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Суданская армия начала наступление на позиции повстанцев в Хартуме

время публикации: 26 сентября 2024 г., 15:13 | последнее обновление: 26 сентября 2024 г., 15:13
Суданская армия начала наступление на позиции повстанцев в Хартуме
AP Photo/Marwan Ali

Правительственные войска в Судане начали масштабное наступление на позиции повстанцев из Сил быстрой поддержки, которые летом 2023 года захватили значительную часть суданской столицы – Хартума.

Армия установила контроль над тремя мостами через Нил, связывающими столицу с городом-спутником Омдурманом, и разворачивает наступление в сторону президентского дворца. Используются тяжелые вооружения, над Хартумом барражируют самолеты.

Пресс-секретарь министерства здравоохранения Мухаммад Ибрагим сообщил, что в результате произведенного Силами быстрой поддержки артиллерийского обстрела погибли три человека, по меньшей мере 14 получили ранения.

В результате предыдущего наступления правительственным войскам удалось улучшить свои позиции в Омдурмане, однако повстанцы, уступающие противнику в артиллерии и авиации, но превосходящие в живой силе, смогли удержать свои позиции в Хартуме.

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