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В Японии осуществлен запуск разведывательного спутника

время публикации: 26 сентября 2024 г., 09:07 | последнее обновление: 26 сентября 2024 г., 09:39
В Японии осуществлен запуск разведывательного спутника
Business Wire/AP

В Японии осуществлен запуск разведывательного спутника IGS Radar 8, разработанного компанией Mitsubishi Heavy Industries. Ракета-носитель H-IIA стартовала с площадки космического центра Танэгасима.

Стоимость миссии составила 90 миллионов долларов. Она часть государственной программы запуска спутников, призванной обеспечить Японию собственной разведывательной информацией. Программа была начата в 1998 году в ответ на северокорейские разработки.

Оператор спутника – Центр спутниковой информации правительства Японии. Он будет использоваться как для сбора разведданных, так и для мониторинга стихийных бедствий.

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