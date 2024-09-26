В Японии осуществлен запуск разведывательного спутника IGS Radar 8, разработанного компанией Mitsubishi Heavy Industries. Ракета-носитель H-IIA стартовала с площадки космического центра Танэгасима.

Стоимость миссии составила 90 миллионов долларов. Она часть государственной программы запуска спутников, призванной обеспечить Японию собственной разведывательной информацией. Программа была начата в 1998 году в ответ на северокорейские разработки.

Оператор спутника – Центр спутниковой информации правительства Японии. Он будет использоваться как для сбора разведданных, так и для мониторинга стихийных бедствий.