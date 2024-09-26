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Суд Дюссельдорфа признал законность запрета на лозунг "От реки до моря"

время публикации: 26 сентября 2024 г., 08:16 | последнее обновление: 26 сентября 2024 г., 08:16
Суд Дюссельдорфа признал законность запрета на лозунг "От реки до моря"
AP Photo/Alexander Zemlianichenko

Суд по административным вопросам в Дюссельдорфе признал законность требования полиции запретить использование на пропалестинских демонстрациях лозунга "От реки до моря Палестина будет свободной".

Решение было вынесено по искам организаторов демонстраций в Дуйсбурге и в Дюссельдорфе ранее в этом году.

Суд постановил, что лозунг является призывом к уничтожению Израиля, однако оставил истцам право на апелляцию в Верховный суд по административным вопросам.

Следует отметить, что на данный момент в Германии нет федерального законодательного запрета на использование этого лозунга. Имело место решение МВД Германии приравнять лозунг "From the river to the sea Palestine will be free" к лозунгам "Sieg Heil" и "Heil Hitler".

Запрет на законодательном уровне ввели парламенты Берлина и Баварии. Суд Бремена, например, несколько месяцев назад признал такой запрет МВД незаконным.

Мир
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