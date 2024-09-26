Отчет минобороны РФ о "спецоперации" в Украине. 946-й день войны

Министерство обороны РФ 26 сентября 2024 года представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ эту войну, продолжающуюся 946-й день, называют "специальной военной операцией".

Эксперты Conflict Intelligence Team (CIT) и другие независимые военные специалисты дают крайне низкую оценку достоверности отчетов минобороны РФ, в том числе по потерям украинской стороны. Отметим, что и пророссийские военные специалисты не доверяют этим сводкам. Тем не менее, мы считаем важным публиковать содержание данных документов, поскольку это может потребоваться в дальнейшем для сравнительного анализа.

Отчеты минобороны РФ цитируются дословно. Эти документы сохраняются в нашем архиве.

Примечательно: на фоне продолжающихся боевых действий в Курской области РФ, которые ведутся силами ВСУ уже около полутора месяцев, минобороны РФ в своем отчете по "СВО" эти события вообще не упоминает. При этом ежедневно публикуется отдельный отчет по ситуации в Курской области, содержащий крайне сомнительные данные о потерях украинской стороны и утверждения, что ситуация находится под контролем. Впрочем, сам факт таких публикаций свидетельствует о том, что силы ВСУ продолжают действовать на территории РФ. Кроме того, это косвенно свидетельствует о том, что минобороны РФ по-разному относится к Курской области и "новым территориям РФ" (украинским территориям, оккупированным российской армией).

В отчете минобороны РФ по "СВО" на территории Украины утверждается: "Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям 57-й мотопехотной бригады ВСУ, 36-й бригады морской пехоты и 113-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Липцы, Волчанск и Волчанские Хутора Харьковской области. Противник потерял до 235 военнослужащих, три автомобиля, 152-мм орудие Д-20, 122-мм гаубицу Д-30, 122-мм боевую машину реактивной системы залпового огня "Град". Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике 3-й танковой, 14-й, 44-й, 53-й, 63-й, 66-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Купянск-Узловой, Петропавловка, Вишневое, Першотравневое, Ольговка Харьковской области, Григоровка Донецкой Народной Республики и Червоная Диброва Луганской Народной Республики. Отразили контратаку штурмовой группы 66-й механизированной бригады ВСУ. Потери противника составили до 435 военнослужащих, боевая бронированная машина "Казак", восемь автомобилей, 155-мм гаубица М198 производства США, две 155-мм самоходные артиллерийские установки "Krab" польского производства, 122-мм самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", 122-мм гаубица Д-30, боевая машина реактивной системы залпового огня RAK-SA-12 хорватского производства. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н", станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37 производства США и два склада боеприпасов. Подразделения группировки войск "Южная" улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям 24-й, 54-й механизированных бригад ВСУ, 119-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Северск, Верхнекаменское, Краматорск и Николаевка Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 750 военнослужащих, десять автомобилей, две 155-мм гаубицы М777 производства США, 155-мм самоходную артиллерийскую установку "Krab" польского производства, 152-мм орудие Д-20, две 152 мм самоходные артиллерийские установки "Акация", 105-мм орудие М119 производства США, станции радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н" и "Нота". Уничтожены девять складов боеприпасов. В результате решительных действий подразделений группировки войск "Центр" освобожден населенный пункт Украинск Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение живой силе и технике 53-й, 100-й, 110-й, 151-й механизированных, 68-й егерской бригад ВСУ, 116-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Леонидовка, Красноармейск, Щербиновка, Доброполье, Николаевка, Горняк и Тарасовка Донецкой Народной Республики. Отражено десять контратак штурмовых групп 53-й, 150-й, 151-й механизированных, 59-й мотопехотной, 68-й егерской, 142-й пехотной бригад ВСУ, 12-й, 14-й и 15-й бригад нацгвардии. Потери вооруженных формирований противника составили до 670 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, пять автомобилей, два 152-мм орудия Д-20, 152-мм пушка "Гиацинт-Б". Подразделения группировки войск "Восток" улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад ВСУ, 118-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Угледар, Новоукраинка и Золотая Нива Донецкой Народной Республики. Отразили две контратаки штурмовых групп 72-й механизированной бригады ВСУ. Противник потерял до 130 военнослужащих, танк, три боевые машины пехоты, семь автомобилей, 155-мм самоходную артиллерийскую установку "Caesar" производства Франции. Подразделения группировки войск "Днепр" заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение живой силе и технике 39-й бригады береговой обороны, 124-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Понятовка, Антоновка и Приднепровское Херсонской области. Потери ВСУ составили до 60 военнослужащих, десять автомобилей, 155-мм самоходная артиллерийская установка "Богдана" и 152-мм гаубица "Мста-Б". Уничтожены радиолокационная станция П-19 и склад боеприпасов. Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации поражены объекты энергетики, обеспечивавшие работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктура военного аэродрома, скопления живой силы и военной техники противника в 142 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая ракета большой дальности "Нептун", три управляемые авиационные бомбы "Hammer" производства Франции, пять реактивных снарядов HIMARS производства США и 45 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа".

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 646 самолетов, 283 вертолета, 32263 беспилотных летательных аппарата, 579 зенитных ракетных комплексов, 18356 танков и других боевых бронированных машин, 1464 боевые машины реактивных систем залпового огня, 15207 орудий полевой артиллерии и минометов, 26510 единиц специальной военной автомобильной техники", – утверждается в отчете МО РФ.

По мнению независимых наблюдателей, минобороны РФ кратно завышает потери ВСУ.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями "Медиазоны" и BBC) составляют убитыми около 69100 человек (по известным именам) или около 120000 (по делам о наследстве).

Оценка потерь Wall Street Journal (на сентябрь 2024): около 200 тысяч убитых и 400 тысяч раненых россиян; около 80 тысяч убитых и 400 тысяч раненых украинцев.

По подтвержденным данным ООН, с 24 февраля 2022 года погибли около 11000 мирных жителей Украины (в их числе около 540 несовершеннолетних), более 20 тысяч получили ранения. При этом в ООН подчеркивают, что речь идет только о проверенных инцидентах, а реальные цифры "значительно выше". Украинские власти заявляют, что погибли десятки тысяч мирных украинцев (больше всего жертв в Мариуполе, по данным местных властей, более 20000).