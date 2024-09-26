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Генштаб ВСУ: перехвачены 66 российских "шахедов" и 4 ракеты. Минобороны РФ: сбиты 7 украинских БПЛА

время публикации: 26 сентября 2024 г., 09:23 | последнее обновление: 26 сентября 2024 г., 09:28
Генштаб ВСУ: перехвачены 66 российских "шахедов" и 4 ракеты. Минобороны РФ: сбиты 7 украинских БПЛА
Генштаб ВСУ

Генштаб ВСУ сообщает, что в ночь на 26 сентября 2024 года украинские ПВО перехватили 66 из 78 БПЛА-камикадзе типа "Shahed-136/131" ("Герань-2/1"), запущенных российскими военными. Еще восемь "шахедов" были локационно потеряны в регионах Украины. Один – вернулся в Россию, еще один остается в воздушном пространстве Украины.

Перехваты воздушных целей осуществлялись в Днепропетровской, Харьковской, Киевской, Черкасской, Кировоградской, Винницкой, Хмельницкой, Ивано-Франковской, Сумской, Полтавской, Николаевской, Одесской, Херсонской, Харьковской областях.

Также армия РФ нанесла удары двумя ракетами неустановленного типа и четырьмя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69. Четыре ракеты Х-59/69 перехвачены украинскими ПВО, заявляет генштаб ВСУ.

Минобороны РФ, в свою очередь, заявляет, что ночью 26 сентября над территорией России были сбиты семь украинских БПЛА самолетного типа – в Белгородской, Курской и Брянской областях.

Мир
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