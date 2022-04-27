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NEWSru.co.il :: В мире27 апреля 2022 г., 15:21

США и Россия обменяли летчика-контрабандиста на студента-дебошира

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Плакат с изображением Тревора Рида во время его службы в морской пехоте США. Парк Лафайет, Белый дом, 30 марта 2022 года

Российский летчик Константин Ярошенко, приговоренный в США к 20 годам лишения свободы за попытку контрабанды наркотиков, был обменян на американского студента Тревора Рида, получившего девять лет тюрьмы за оказание сопротивления российской полиции.

Рид был задержан в Москве в августе 2019 года. Как утверждалось, он скандалил на улице, а при задержании оказал сопротивление и, если верить официальному протоколу, уже сев в машину, атаковал одного из полицейских.

Американец отказался признавать свою вину, заявляя, что был пьян и ничего не помнит. Ему также пришлось выплатить 100000 рублей пострадавшим полицейским. Наказание американец отбывал в Мордовии.


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