США и Россия обменяли летчика-контрабандиста на студента-дебошира

Российский летчик Константин Ярошенко, приговоренный в США к 20 годам лишения свободы за попытку контрабанды наркотиков, был обменян на американского студента Тревора Рида, получившего девять лет тюрьмы за оказание сопротивления российской полиции.

Рид был задержан в Москве в августе 2019 года. Как утверждалось, он скандалил на улице, а при задержании оказал сопротивление и, если верить официальному протоколу, уже сев в машину, атаковал одного из полицейских.

Американец отказался признавать свою вину, заявляя, что был пьян и ничего не помнит. Ему также пришлось выплатить 100000 рублей пострадавшим полицейским. Наказание американец отбывал в Мордовии.