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NEWSru.co.il :: В мире27 апреля 2022 г., 14:35

Посол Израиля предложил переименовать улицы Киева в честь украинцев, спасавших евреев

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Посол Израиля в Украине Михаил Бродский обратился в киевскую мэрию в связи с планами переименовать 279 городских объектов. В это число входят улицы, парки, станции метро. Обращение направлено в канун Дня Катастрофы.


Дипломат предлагает назвать улицы в честь украинских Праведников народов мира. "Люди, спасавшие евреев в годы Холокоста - настоящие герои украинского народа, и достойны того, чтобы в их честь были названы улицы украинской столицы и других украинских городов", - убежден он.

Несмотря на то, что предложения о переименовании улиц и демонтаже памятников, связанных с советским наследием или с Россией, высказывались в Украине и ранее, их практическая реализация стала результатом российского вторжения в соседнее суверенное государства.

Как сообщает Ukrinform,, предлагается переименовать Пушкинскую в Европейскую, а улицу Льва Толстого – в улицу Полка "Азов". На первом этапе новые названия появятся только в документации – таблички менять не будут.

Депутаты киевского горсовета Ксения Семенова и Алина Михайлова предлагают убрать с карты города и имя русского писателя, очень тесно связанного с Киевом – Михаила Булгакова. Они предлагают также демонтировать его памятник на Андреевском спуске.

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