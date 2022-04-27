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NEWSru.co.il :: В мире27 апреля 2022 г., 17:55

BEA: причиной крушения самолета EgyptAir стала утечка кислорода и сигарета, закуренная пилотом

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BEA: причиной крушения самолета EgyptAir стала утечка кислорода и сигарета, закуренная пилотом

Французское Бюро по расследованию авиакатастроф (BEA) восстановило последовательность событий, которые привели к крушению рейса 804 авиакомпании EgyptAir 18 мая 2016 года.

Французские эксперты пришли к выводу, к аварии привела утечка из кислородной маски пилота Мухаммеда Саида Шукаира и закуренная в кабине пилотов сигарета.

Еще в 2018 году эксперты BEA заявили, что самолет потерпел крушение из-за возникшего на борту пожара, но тогда они не смогли ответить на вопрос, что послужило его причиной. В 2017 году выдвигалась, например, версия, согласно которой второй пилот Мухаммад Мамдух Ахмад Ассам положил неисправный айфон на противобликовый щиток приборной доски.


В марте 2022 года эксперты услышали на записи с "черного ящика" шипение утекающего из маски кислорода и смогли объяснить причины последовавшей за этим трагедии.

Согласно данным о техническом обслуживании самолета, кислородная маска была заменена за три дня до катастрофы работником технической службы EgyptAir, в которой, по неустановленной причине, клапан был открыт и оставлен в "аварийном положении". Первый пилот, не проверив свою маску, закурил сигарету.

New York Post пишет, что в 2016 году внутренними инструкциями EgyptAir пилотам разрешалось курить в кабине, в последствии эта инструкция была изменена.

Издание пишет, что документы о результатах расследования переданы в апелляционный суд Парижа, где рассматривается дело о непредумышленном убийстве 56 пассажиров и 10 членов экипажа.

Ранее СМИ сообщали, что 18 мая 2016 самолет A-320, совершавший рейс из парижского аэропорта имени Шарля де Голля в Каир, получил разрешение на вылет. Он пропал с радаров, когда находился над Средиземным морем.

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