Макрона в пригороде Парижа забросали помидорами
Президента Франции Эммануэля Макрона во время первого же появления на публике после победы на президентских выборах забросали помидорами черри, сообщает BMFtv.
Инцидент произошел в Сержи - небольшом городке недалеко от Парижа.
Помидоры не долетели в президента, но попали в прохожего. Тем не менее телохранитель Макрона раскрыл над президентом зонтик, чтобы защитить его от возможного нового "обстрела".
Emmanuel Macron ciblé par un jet de tomates lors de son déplacement à Cergy pic.twitter.com/3J0hXIZSRP— BFMTV (@BFMTV) April 27, 2022
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Эммануэль Макрон победил на выборах президента Франции, набрав более 57% голосов
Эммануэль Макрон победил на выборах президента Франции, набрав более 57% голосов