Макрона в пригороде Парижа забросали помидорами

Президента Франции Эммануэля Макрона во время первого же появления на публике после победы на президентских выборах забросали помидорами черри, сообщает BMFtv.

Инцидент произошел в Сержи - небольшом городке недалеко от Парижа.

Помидоры не долетели в президента, но попали в прохожего. Тем не менее телохранитель Макрона раскрыл над президентом зонтик, чтобы защитить его от возможного нового "обстрела".