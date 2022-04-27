После встречи с Путиным генсек ООН Антониу Гутерриш прибыл в Киев

В среду, 27 апреля, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш прилетел в Киев, где у него запланирована встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским. Пресс-служба ООН передала, что встреча назначена на четверг, 28 апреля.

В своем "твиттере" Гуттериш написал: "После Москвы я прибыл в Украину. Мы продолжим нашу работу по расширению оказания гуманитарной помощи и обеспечению эвакуации мирных жителей из зон конфликта. Чем скорее закончится эта война, тем лучше для Украины, России и всего мира".

Накануне Гуттериш встречался в Москве с президентом РФ Владимиром Путиным. На предложение Гуттериша создать совместную группу по организации гуманитарных коридоров Путин заявил, что "генсека ООН ввели в заблуждение" и гуманитарные коридоры открыты, а боевые действия против укрывающихся на "Азовстали" не ведутся.