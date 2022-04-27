В Луганской области сбит российский беспилотник-камикадзе "Куб"

Генеральный штаб вооруженных сил Украины сообщил, что в Луганской области украинскими военными был успешно сбит российский беспилотник-камикадзе "Куб".

В сообщении генштаба ВСУ сказано, что БПЛА "Куб" накануне вечером был "дезориентирован" экспертами радиоэлектронной борьбы, а затем сбит из обычного огнестрельного оружия.

Беспилотный летательный аппарат KYB ("Куб"), самоподрывающийся при подлете к цели, как сообщали российские СМИ, с 2019 года применялся в Сирии. В марте 2022 года было зафиксировано первое его применение в Украине. Этот беспилотник имеет внешнее сходство с барражирующим БПЛА-камикадзе Orbiter 1K, созданным израильской компанией Aeronautics Defense Systems, и беспилотником Warmate польской компании WB Electronics. Минобороны РФ в рекламных проспектах называло его "уникальным".