Армия РФ вновь нанесла удар по мосту через Днестровский лиман в Одесской области
Утром 27 апреля армия РФ повторно нанесла ракетный удар по мосту через Днестровский лиман в Одесской области. Пострадавших железнодорожников нет, сообщает глава правления АО "Укрзализныця" Александр Камышин.
Информация о причиненном ущербе уточняется.
Предыдущий удар по этой цели был нанесен российскими военными 26 апреля.
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// NEWSru.co.il // В мире // 26 апреля 2022
Армия РФ нанесла удар по целям в Одесской области: поврежден мост через Днестровский лиман
Армия РФ нанесла удар по целям в Одесской области: поврежден мост через Днестровский лиман