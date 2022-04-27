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NEWSru.co.il :: В мире27 апреля 2022 г., 08:53

Армия РФ вновь нанесла удар по мосту через Днестровский лиман в Одесской области

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Армия РФ вновь нанесла удар по мосту через Днестровский лиман в Одесской области

Утром 27 апреля армия РФ повторно нанесла ракетный удар по мосту через Днестровский лиман в Одесской области. Пострадавших железнодорожников нет, сообщает глава правления АО "Укрзализныця" Александр Камышин.

Информация о причиненном ущербе уточняется.

Предыдущий удар по этой цели был нанесен российскими военными 26 апреля.

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Армия РФ нанесла удар по целям в Одесской области: поврежден мост через Днестровский лиман

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