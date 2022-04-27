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NEWSru.co.il :: В мире27 апреля 2022 г., 17:06

Путин пригрозил Западу "молниеносным" ответом на вмешательство в войну в Украине

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Путин пригрозил Западу "молниеносным" ответом на вмешательство в войну в Украине

Президент России Владимир Путин, выступая на заседании Совета законодателей, вновь пригрозил странам Запада, заявив, что если кто-то создаст для России "угрозы стратегического характера", российский ответ на это будет "молниеносным".

"У нас есть для этого все инструменты - такие, какими не может сейчас похвастаться никто. А мы хвастаться не будем - мы будем их использовать, если потребуется", - заявил российский президент и добавил, что "все решения на этот счет приняты".

Путин также пообещал, что все задачи "спецоперации" в Украине будут выполнены.


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