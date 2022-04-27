Отчет Microsoft раскрывает, как Россия использовала хакеров в войне в Украине

Вице-президент Microsoft по безопасности и доверию пользователей Том Берт сообщил, что в ходе войны в Украине Россия прибегала к кибератакам чаще, чем считалась до сих пор.

По данным Microsoft, не менее шести связанных с Кремлем хакерских группировок участвовали в атаках на украинские цели, осуществив не менее 240 операций.

По словам Берта, кибератаки иногда осуществлялись параллельно с боевыми операциями на территории Украины. В качестве примера он привел хакерскую атаку на украинский телеканал 1 марта в тот же день, когда армия нанесла ракетный удар по телебашне в Киеве, он также упомянул о рассылке электронных писем украинцам во время осады Мариуполя о том, что "правительство их бросило".

В отчете Microsoft говорится, что задолго до начала операции российские хакеры атаковали организации "по всей Украине" с целью сбора информации о возможных военных заказах.