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NEWSru.co.il :: В мире27 апреля 2022 г., 21:26

Отчет Microsoft раскрывает, как Россия использовала хакеров в войне в Украине

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Отчет Microsoft раскрывает, как Россия использовала хакеров в войне в Украине

Вице-президент Microsoft по безопасности и доверию пользователей Том Берт сообщил, что в ходе войны в Украине Россия прибегала к кибератакам чаще, чем считалась до сих пор.

По данным Microsoft, не менее шести связанных с Кремлем хакерских группировок участвовали в атаках на украинские цели, осуществив не менее 240 операций.

По словам Берта, кибератаки иногда осуществлялись параллельно с боевыми операциями на территории Украины. В качестве примера он привел хакерскую атаку на украинский телеканал 1 марта в тот же день, когда армия нанесла ракетный удар по телебашне в Киеве, он также упомянул о рассылке электронных писем украинцам во время осады Мариуполя о том, что "правительство их бросило".


В отчете Microsoft говорится, что задолго до начала операции российские хакеры атаковали организации "по всей Украине" с целью сбора информации о возможных военных заказах.

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