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NEWSru.co.il :: В мире27 апреля 2022 г., 16:42

Вице-президент российского "Газпромбанка" уехал в Украину, чтобы ее защищать

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Вице-президент российского "Газпромбанка" уехал в Украину, чтобы ее защищать

Бывший вице-президент российского "Газпромбанка" Игорь Волобуев сообщил, что переехал в Украину и намерен вступить в ряды территориальной обороны. Об этом он рассказал изданию "Инсайдер".

"Я больше не мог находиться в России. По национальности я украинец, родился в Ахтырке, я не мог больше наблюдать со стороны, что творит Россия с моей родиной. Мой визит - это как покаяние, я хочу отмыться от своего российского прошлого. Я хочу остаться в Украине до победы", - говорит он.

Волобуев назвал действия России военным преступлением: "Убивает украинцев не Путин, ворует унитазы не Путин, насилует женщин не Путин. Это и есть русский народ. И я, хоть и по национальности украинец, тоже несу за это ответственность. Мне за это стыдно, я буду каяться за это всю жизнь".


Он также прокомментировал смерть первого вице-президента "Газпромбанка" Владислава Аваева и членов его семьи. По его мнению, это было убийство, замаскированное под самоубийство. "Возможно, он что-то знал и представлял опасность", - предположил Волобуев.

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