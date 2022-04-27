Всемирная туристическая организация приостановила членство России

Генеральная ассамблея Всемирной туристической организации (UNWTO) в среду, 27 апреля, проголосовала за приостановку членства в ней России. Голосование проводилось на чрезвычайной сессии, проходившей в Мадриде.

В "твиттере" организации говорится, что Россия не стала отстаивать свою позицию и объявила о выходе из UNWTO.

Сайт российской ассоциации туристических операторов пишет, что Россия подала заявку о выходе до того, как состоялось обсуждение предложения пяти стран об ее исключении.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, которого цитирует "Интерфакс", заявил, что выход из UNWTO не повлияет на туристическую отрасль в России. "Нет, это в любом случае не повлияет. Туристическая отрасль России, особенно по внутреннему туризму, продолжит свое развитие. Внешние направления для туризма также открыты. Дальше будет уже вопрос конкуренции между этими направлениями в плане качества, в плане цены", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о возможных последствиях этого шага.