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NEWSru.co.il :: В мире27 апреля 2022 г., 23:09

Всемирная туристическая организация приостановила членство России

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Всемирная туристическая организация приостановила членство России

Генеральная ассамблея Всемирной туристической организации (UNWTO) в среду, 27 апреля, проголосовала за приостановку членства в ней России. Голосование проводилось на чрезвычайной сессии, проходившей в Мадриде.

В "твиттере" организации говорится, что Россия не стала отстаивать свою позицию и объявила о выходе из UNWTO.

Сайт российской ассоциации туристических операторов пишет, что Россия подала заявку о выходе до того, как состоялось обсуждение предложения пяти стран об ее исключении.


Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, которого цитирует "Интерфакс", заявил, что выход из UNWTO не повлияет на туристическую отрасль в России. "Нет, это в любом случае не повлияет. Туристическая отрасль России, особенно по внутреннему туризму, продолжит свое развитие. Внешние направления для туризма также открыты. Дальше будет уже вопрос конкуренции между этими направлениями в плане качества, в плане цены", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о возможных последствиях этого шага.

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