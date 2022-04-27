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NEWSru.co.il :: В мире27 апреля 2022 г., 08:21

Губернатор Воронежской области сообщил, что ПВО уничтожили малогабаритный разведывательный БПЛА

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Воронеж

Губернатор Воронежской области Александр Гусев утром 27 апреля сообщил об уничтожении на территории региона разведывательного беспилотного аппарата, передает агентство "Интерфакс".

"Сегодня утром в небе рядом с Воронежем система ПВО обнаружила и успешно уничтожила малогабаритный разведывательный БПЛА", – написал Гусев в своем телеграм-канале.

Отметим, что Воронеж находится в 150 км от границы с Украиной, где идет война, развязанная Россией 24 февраля 2022 года.


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