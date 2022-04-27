Губернатор Воронежской области сообщил, что ПВО уничтожили малогабаритный разведывательный БПЛА

Губернатор Воронежской области Александр Гусев утром 27 апреля сообщил об уничтожении на территории региона разведывательного беспилотного аппарата, передает агентство "Интерфакс".

"Сегодня утром в небе рядом с Воронежем система ПВО обнаружила и успешно уничтожила малогабаритный разведывательный БПЛА", – написал Гусев в своем телеграм-канале.

Отметим, что Воронеж находится в 150 км от границы с Украиной, где идет война, развязанная Россией 24 февраля 2022 года.