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Мир

Герасимов доложил Путину об освобождении Курской области от ВСУ

Украина
Война в Украине
Владимир Путин
время публикации: 27 апреля 2025 г., 11:58 | последнее обновление: 27 апреля 2025 г., 12:01
Герасимов доложил Путину об освобождении Курской области от ВСУ
Alexander Kazakov, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

Начальник генерального штаба вооруженных сил России генерал Валерий Герасимов заявил российскому президенту Владимиру Путину о полном освобождении Курской области от вооруженных сил Украины.

"Завершен разгром формирований вооруженных сил Украины, вторгшихся в Курскую область. Планы киевского режима по созданию так называемого стратегического плацдарма и срыву нашего наступления на Донбассе провалились", – сообщил генерал.

Он также отметил участие в операции военнослужащих из КНДР. Выполняя боевые задачи плечом к плечу с российскими военнослужащими в ходе отражения украинского вторжения, они показали высокий профессионализм, проявили в бою стойкость, мужество и героизм", – сказал Герасимов.

Рассказал военачальник и о создании на приграничных территориях Сумской области "зоны безопасности". По его словам, установлен контроль над 90 квадратными километрами.

Путин отметил, что в ходе военных действий понесли огромные потери наиболее подготовленные украинские части, оснащенные западной техникой. "Полный разгром противника в Курском приграничье создаёт условия для дальнейших успешных действий наших войск и на других важнейших участках фронта, приближает разгром неонацистского режима", – заявил президент.

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