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    В мире

    СК РФ официально подтвердил гибель Евгения Пригожина

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    СК РФ официально подтвердил гибель Евгения Пригожина
    AP Photo/Alexander Zemlianichenko

    Следственный комитет Российской федерации сообщил, что установлены личности всех десяти погибших в результате крушения самолета в Тверской области 23 августа. Тем самым официально подтверждена информация о гибели основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.

    В рамках расследования крушения самолета в Тверской области завершено проведение молекулярно-генетических экспертиз. По их результатам, личности всех десяти погибших установлены. Они соответствуют списку, заявленному в полетном листе", – говорится в заявлении СК.

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    Частный самолет Евгения Пригожина разбился в Тверской области 23 августа. Основатель ЧВК "Вагнер" числился в списке пассажиров, который публиковала Росавиация. После крушения самолета СК возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности и эксплуатации транспортного средства (статья 263 УК).

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    По данным властей, погибли десять человек, в том числе трое членов экипажа. Имена пассажиров – Евгений Пригожин, Валерий Чекалов, Дмитрий Уткин, Николай Матусеев, Александр Тотмин, Сергей Пропустин, Евгений Макарян. Командиром судна был Алексей Левшин, вторым пилотом – Рустам Каримов, а бортпроводницей – Кристина Распопова.

    Причина крушения еще не названа. Западные СМИ говорят о причастности российского руководства. Выдвигаются две версии: по одной из них самолет был сбит ракетой ПВО, по другой, на борту сработало взрывное устройство. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал эти сообщения ложью.

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    Сам Владимир Путин, комментируя крушение, выразил соболезнования родным погибших в авиакатастрофе, и особо отметил основателя ЧВК "Вагнер", которого, по словам президента, он знал с 1990-х годов.

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    "Пригожина я знал очень давно, с начала девяностых годов. Это был человек сложной судьбы, и ошибки у него были серьезные в жизни, добивался он результатов нужных и для себя, и тогда, когда я его просил об этом для общего дела, как вот в эти последние месяцы. Он был талантливый человек, талантливый бизнесмен, работал не только у нас в стране и с результатом работал, но и за границей, в Африке в частности", – заявил глава государства.

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    Ссылки по теме
    // https://www.newsru.co.il/ // В мире // 25 Августа 2023
    СК РФ: на месте крушения самолета Пригожина обнаружены тела десяти погибших
    // https://www.newsru.co.il/ // В мире // 25 Августа 2023
    Песков назвал "ложью" западные "спекуляции" о причастности Кремля к гибели Пригожина
    // https://www.newsru.co.il/ // В мире // 24 Августа 2023
    Путин впервые после авиакатастрофы под Тверью прокомментировал сообщения о возможной гибели Пригожина
    // https://www.newsru.co.il/ // В мире // 23 Августа 2023
    Опубликован список пассажиров и членов экипажа разбившегося самолета Пригожина
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